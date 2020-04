Calciomercato Milan – Duello con la Lazio per Szoboszlai | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan pensa al futuro e, con linea dettata dal fondo Elliott Management Corporation all’amministratore delegato Ivan Gazidis, comincia a muoversi su calciatori giovani, talentuosi e di livello internazionale.

Il Diavolo studia tanti profili e, per il centrocampo, con Franck Kessié e Lucas Paquetá in odore di cessione, secondo ‘calciomercato.com‘ starebbe avanzando, con forza, la candidatura di Dominik Szoboszlai.

Szoboszlai, classe 2000, di nazionalità ungherese e di proprietà del RB Salisburgo, è uno dei maggiori talenti europei del momento. È definito il nuovo Sergej Milinković-Savić per caratteristiche, ovvero dribbling, corsa, tiro e capacità di andare in gol.

In questa stagione, prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus, Szoboszlai aveva segnato 4 gol e fornito 7 assist in 29 gare con gli austriaci: un giocatore moderno, il cui costo, però, è ancora abbastanza contenuto.

Ralf Rangnick, in pole position per sedere sulla panchina del Milan nella stagione 2020-2021, lo conosce bene, lo ha scoperto e portato al RB Salisburgo: può vestire il rossonero per 15 milioni di euro, cifra a cui Gazidis darebbe l’ok perché, anche per ingaggio, rientra nei parametri di Elliott.

La Lazio, però, segue Szoboszlai da tempo, e non è escluso che ingaggi un duello con il Diavolo per l'ungherese, il cui contratto scadrà il prossimo 31 maggio 2022.