Calciomercato Lazio – Svolta sul futuro di Milinkovic-Savic: le ultime | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Sergej Milinkovic-Savic, classe 1995, è uno dei centrocampisti più forti in Europa: da quando, nel 2015, è giunto alla Lazio per 4 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus dai belgi del Genk, il numero 21 biancoceleste è migliorato anno dopo anno e, ora, è uno dei cardini della formazione sapientemente guidata da Simone Inzaghi.

Da qualche sessione di calciomercato, ormai, il suo nome è cerchiato, in rosso, dagli osservatori dei top team europei ma, finora, il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha sempre resistito agli assalti per Milinkovic-Savic, poiché, a suo dire, non è mai giunta un’offerta definita soddisfacente per le casse del club capitolino.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, al momento, sarebbero due i club che, più di tutti, starebbero provando ad acquistare il serbo in estate. Si tratta del PSG, che vorrebbe inserire nell’affare anche il laterale destro biancoceleste Adam Marusic, e il Manchester United. Lotito, però, per cominciare a considerare un’eventuale cessione di Milinkovic-Savic, pretende non meno di 100 milioni di euro.

Difficile che tanto i francesi quanto gli inglesi possano arrivare ad elargire quella cifra, quindi, per la ‘rosea‘, si va sempre più verso una permanenza di Milinkovic-Savic nella Capitale, anche perché il ‘Sergente‘ non ha mai palesato un’evidente intenzione di lasciare Roma e la Lazio. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>