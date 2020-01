Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: anche il Southampton su Cash

CALCIOMERCATO MILAN – Come ormai noto, il Milan ha manifestato il proprio interesse per Matty Cash, classe 1997, terzino destro (ma anche centrocampista, sempre esterno a destra) di nazionalità inglese ed origini polacche, in forza al Nottingham Forest, compagine della Championship, seconda serie del campionato britannico.

Cash, 29 presenze tra campionato e Coppa di Lega, con 2 gol e 4 assist, fin qui in stagione, ha attirato l’attenzione del Diavolo per via delle ottime prestazioni offerte in quest’annata. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports UK‘, però, Cash non piace soltanto al Milan, ma anche a molti club del suo Paese.

In particolare, Cash interessa al Southampton, società di Premier League. Il giovane Cash, sotto contratto con il Forest fino al 30 giugno 2023, è sulla potenziale lista della spesa dei rossoneri nella terra d’Albione insieme ad Antonee Robinson (Wigan). Piace anche Aaron Hickey degli Heart of Midlothian: per conoscere meglio lo scozzese, continua a leggere >>>

