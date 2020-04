Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: anche il Manchester City su Kamara

CALCIOMERCATO MILAN – Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi dell’interesse concreto del Milan per Boubacar Kamara, classe 1999, difensore centrale francese dell’Olympique Marsiglia.

Kamara, già 79 gare all’attivo con la Prima Squadra dell’OM, è tenuto in seria considerazione dal club di Via Aldo Rossi quale rinforzo per la difesa nella prossima stagione poiché in grado di giocare anche da terzino.

L’Olympique Marsiglia ha sempre sparato alto per Kamara ma, a fine stagione, il discorso potrebbe cambiare perché, per ragioni finanziarie, il club della Costa Azzurra potrebbe essere costretto a vendere qualche prezzo pregiato.

Il Milan, però, dovrà prestare molta attenzione alla concorrenza sul talentuoso centrale di origini senegalesi poiché, come riferito dal ‘Daily Express‘, sulle tracce di Kamara ci sarebbe anche il Manchester City. VIA GIGIO DONNARUMMA? ECCO IL SOSTITUTO >>>