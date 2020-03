Calciomercato Milan – Dalla Spagna: ecco qual è il sogno di Thiago Silva

CALCIOMERCATO MILAN – Il difensore brasiliano Thiago Silva, classe 1984, calciatore del Milan per tre stagioni, dal 2009 al 2012, lascerà quasi sicuramente il PSG dal prossimo 1° luglio a parametro zero. Thiago Silva, infatti, non rinnoverà il proprio contratto con il club presieduto da Nasser Al-Khelaïfi.

Il Milan, come noto, ha fatto, a più riprese, un pensierino per riportare Thiago Silva in rossonero, anche se, con la nuova filosofia del club meneghino voluta dal fondo Elliott Management Corporation, di concerto con l’amministratore delegato Ivan Gazidis (ricorso, sul mercato, a calciatori giovani e dagli ingaggi contenuti …), un suo ritorno a Milano appare, logicamente, alquanto complicato.

A mettere, ulteriormente, i bastoni tra le ruote del Milan ci ha pensato, oggi, il ‘Mundo Deportivo‘ che ha sottolineato come Thiago Silva, prima di appendere al chiodo gli scarpini, avrebbe un grande sogno da realizzare: il centrale sudamericano, infatti, vorrebbe giocare al fianco di Lionel Messi prima di concludere la propria lunga e vincente carriera. Sogno, questo, che potrebbe concretizzarsi qualora, per lui, a fine stagione arrivi una proposta dal Barcellona.

Nel caso ciò avvenga, dunque, Thiago Silva metterebbe in stand-by qualsiasi altra offerta. Inclusa quella, eventuale, del Milan. Per le ultime, intanto, sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android