Calciomercato Milan – Dalla Francia: rossoneri su Bentaleb

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘FootMercato‘, uno dei centrocampisti più ambiti in questa sessione invernale di calciomercato è Nabil Bentaleb, classe 1994, giocatore francese naturalizzato algerino in forza alla compagine tedesca dello Schalke 04.

Bentaleb, che in questa stagione, finora, ha totalizzato appena 2 presenze, per un totale di 153′, nella seconda squadra della formazione di Gelsenkirchen, potrebbe andare via in prestito con diritto di riscatto, giacché non serve al tecnico dei ‘Minatori‘, David Wagner.

Il calciatore, ex Lille e Tottenham, sotto contratto con lo Schalke 04 fino al 30 giugno 2021, per il popolare sito web transalpino di calciomercato piace al Crystal Palace, nella Premier League inglese, oltre che a due club francesi, due squadre italiane, tra cui anche il Milan, che avrebbe chiesto informazioni, e ad un altro club tedesco.

Chi rischia il taglio, invece, in casa Milan nel corso del mercato di gennaio è Jesús Suso, in uscita come Krzysztof Piatek: per le ultime sul centravanti polacco, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android