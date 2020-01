Calciomercato Milan – Dalla Francia: occasione Strootman. Il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, per la sessione invernale di calciomercato, ha già piazzato il colpo Zlatan Ibrahimovic per l’attacco e sta cercando di stringere i tempi per concludere anche l’acquisto di Jean-Clair Todibo (Barcellona) per la difesa.

Il tecnico Stefano Pioli, però, vorrebbe anche un nuovo innesto a centrocampo, nella fattispecie un regista potente fisicamente che abbini qualità, tecnica e prestanza atletica, per poter poi spostare eventualmente, di tanto in tanto, Ismaël Bennacer anche nel ruolo di mezzala destra.

Più lontano Nemanja Matic, che sembra non rientrare nei desideri del club di Via Aldo Rossi, secondo quanto riferito in Francia da ‘Le Phoocéen‘, si sarebbe aperta un’importante pista in Ligue 1 per Zvonimir Boban e Paolo Maldini. Un intermediario, infatti, avrebbe proposto al Milan di prendere Kevin Strootman.

Classe 1990, olandese, Strootman milita, attualmente, nell’Olympique Marsiglia dopo aver trascorso ben cinque stagioni nella Roma (dal 2013 al 2018, con 131 presenze e 13 gol all’attivo). Tuttavia, per la dirigenza rossonera arrivare al centrocampista dei Paesi Bassi appare piuttosto complicato, per una serie di ragioni.

Sembra infatti che l’OM lasci partire Strootman, sotto contratto con la compagine della Costa Azzurra fino al 30 giugno 2023, soltanto per un’offerta economica molto importante e poi, da quanto si apprende, il tecnico dei marsigliesi, André Villas-Boas, si opporrebbe alla cessione di uno dei punti di forza del suo centrocampo in una stagione che potrebbe riportare la squadra in Champions League.

Sarebbe lo stesso Strootman a mettere pressione al club per lasciarlo andare via dopo una stagione e mezza in Francia. Sul calciatore, seguito dal Milan già ai tempi in cui militava in patria, nel PSV Eindhoven, c’è anche il Napoli di Gennaro Gattuso. Sul fronte uscite, intanto, non mancano le pretendenti per Krzysztof Piatek: per le ultime di mercato sul ‘Pistolero‘ polacco, continua a leggere >>>

