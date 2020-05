Calciomercato Milan – Dalla Francia: Monaco e Tottenham su Campos

CALCIOMERCATO MILAN – I quotidiani sportivi in edicola questa mattina hanno scritto come il Milan, nel caso in cui dovesse sfumare l’arrivo di Ralf Rangnick, sarebbe tornato a pensare a Luís Campos, dirigente portoghese, attuale responsabile del calciomercato del Lille, compagine di Ligue 1 controllata, in parte, dal fondo Elliott Management Corporation, proprietario del club rossonero.

Su Campos, però, il Diavolo rischia di trovare la strada occupata da alcune, temibili, concorrenti. Dopo l’addio di Andoni Zubizarreta, diverse testate francesi lo hanno accostato all’Olympique Marsiglia come nuovo direttore sportivo. Campos, oltretutto, secondo quanto riferito da ‘FootMercato.com‘, interessa anche al Monaco ed al Tottenham.

José Mourinho, manager degli ‘Spurs‘, spinge per avere il suo connazionale a Londra mentre nel Principato, dove Campos ha già lavorato fino al 2016, sarebbero intenzionati a rinverdire i fasti di un tempo, con una squadra capace di vincere la Ligue 1 e di arrivare in semifinale di Champions League. ECCO, INTANTO, LA RICHIESTA DI RANGNICK ALL’A.D. IVAN GAZIDIS >>>