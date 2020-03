Calciomercato Milan – Dalla Francia: l’Arsenal vuole Malen del PSV

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal portale francese ‘Le 10 Sport‘, l’Arsenal del manager basco Mikel Arteta ha messo, in cima alla lista dei propri obiettivi per il calciomercato estivo, l’attaccante Donyell Malen, classe 1999, di proprietà del PSV Eindhoven.

Malen, seguito nel recente passato anche dal Milan, prima che il club di Via Aldo Rossi decidesse di virare su Zlatan Ibrahimović, è valutato oltre i 50 milioni di euro dal club olandese malgrado oggi sia fermo ai box per un grave infortunio al ginocchio.

Intanto, sul mercato in uscita, il Diavolo potrebbe essere costretto, per ragioni di bilancio, a privarsi a fine stagione di uno dei suoi top player più affermati: per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android