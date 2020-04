Calciomercato Milan – Dalla Francia: duplice insidia per Thauvin

CALCIOMERCATO MILAN – È noto, ormai da tempo, l’interesse del Milan per Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo francese dell’Olympique Marsiglia che, nell’attuale stagione, ha disputato appena 20′ di gioco (10 a settembre contro il Saint-Etienne e 10 a marzo contro l’Amiens) per via di un problema alla caviglia ed il successivo intervento in artroscopia.

Thauvin, che andrà in scadenza di contratto con l’OM il 30 giugno 2021, lascerà la Costa Azzurra a fine stagione ad un prezzo sostenibile e, pertanto, rappresenta una ghiotta occasione nella prossima sessione estiva di calciomercato: quando è in forma, infatti, l’ex Newcastle è in grado di fare la differenza (18 gol e 9 assist nella stagione precedente con l’Olympique Marsiglia).

Secondo quanto riferito da 'Le 10 Sport', però, su Thauvin non ci sarebbe soltanto il Milan, ma anche un'altra squadra italiana, la Roma di Paulo Fonseca e, soprattutto, il Valencia di Albert Celades, che vorrebbe portare il talentuoso attaccante esterno transalpino nella Liga spagnola.