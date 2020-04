Calciomercato Roma – Thauvin in uscita: i giallorossi ci pensano | News

CALCIOMERCATO ROMA – La sua esperienza inglese, con il Newcastle, nella stagione 2015-2016, non era andata un granché bene eppure Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo dell’Olympique Marsiglia, continua a godere di ottimo mercato anche al di fuori della Francia.

Il calciatore transalpino, sotto contratto con l’OM fino al 30 giugno 2021, molto probabilmente a fine stagione cambierà aria a prezzo di saldo: lo ha sottolineato l’edizione odierna de ‘L’Équipe‘. La Roma starebbe facendo più di un pensiero a Thauvin, poiché, per caratteristiche tecniche, sarebbe l’elemento perfetto per il 4-2-3-1 dell’allenatore portoghese Paulo Fonseca.

Il quale, infatti, ne avrebbe già avallato il suo arrivo nella Capitale. Thauvin, nei suoi anni a Marsiglia, ha segnato 78 gol e fornito 51 assist in 237 gare disputate. Adesso, per lui, è arrivato il momento di spiccare il volo e, magari, provare ad imporsi in un torneo differente dalla Ligue 1. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>