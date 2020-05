Calciomercato Milan – Dalla Francia: duello con il PSG per Kamara

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano sportivo transalpino ‘L’Équipe‘ in edicola questa mattina ha riferito come il Milan, nella Ligue 1 francese, stia seguendo vari calciatori in vista della prossima stagione sportiva, 2020-2021.

Al Diavolo, infatti, piacciono Tanguy Kouassi, difensore centrale classe 2002, e Layvin Kurzawa, terzino sinistro classe 1992, entrambi in scadenza di contratto con il PSG.

Poi, occhi puntati su Pierre Kalulu, classe 2000, terzino destro dell’Olympique Lione, anch’egli in scadenza di contratto con il club presieduto dal vulcanico Jean-Michel Aulas.

Infine, uno degli obiettivi dei rossoneri sarebbe Boubacar Kamara, classe 1999, difensore centrale francese dell’Olympique Marsiglia, per il quale, però, ci vorrebbero almeno 25 milioni di euro.

Kamara, seguito da mesi dal Milan, tra l’altro, piace anche allo stesso PSG, che potrebbe dover sostituire Thiago Silva. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DELL’AGENTE DEL BRASILIANO: TORNERÀ IN ROSSONERO?