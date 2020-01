Calciomercato Milan – Christensen vuole rimanere al Chelsea

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘The Athletic‘, il difensore Andreas Christensen, classe 1996, non vuole lasciare il Chelsea nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

Christensen, danese come il neo-acquisto rossonero Simon Kjaer, è nel mirino del Milan ma, a quanto pare, il club di Via Aldo Rossi dovrà cambiare obiettivo qualora voglia prendere un altro centrale per il suo organico.

Nei giorni scorsi Frank Lampard, manager del Chelsea, ha precisato di non volersi privare di Christensen, nonostante, in questa stagione, il poderoso difensore scandinavo abbia giocato solo 13 gare con i ‘Blues‘ in tutte le competizioni.

Emergono novità, invece, sulla possibile cessione del centravanti polacco Krzysztof Piatek, richiesto da tante squadre di Premier League: per le ultime, continua a leggere >>>

