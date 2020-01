Calciomercato Milan – Calhanoglu, l’Arsenal ci prova: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Mancano meno di due settimane alla fine del mercato, e il Milan cercherà con ogni probabilità di effettuare qualche colpo in uscita. Da monitorare le situazioni di Suso e Piatek, ma c’è un altro giocatore che potrebbe essere ceduto nella sessione di gennaio. Ci riferiamo a Hakan Calhanoglu, che, con la concorrenza di Bonaventura e l’esplosione di Rebic nel 4-4-2, potrebbe trovare meno spazio.

Secondo quanto viene riportato da ‘‘Caughtoffside”, l’Arsenal si sarebbe messo sulle tracce dell’ex Bayer Leverkusen. Calhanoglu ha un contratto in scadenza nel 2021 e viene valutato dai rossoneri 25 milioni di euro. Il club inglese sarebbe in questo momento più propenso a proporre un prestito con diritto di riscatto, cosa che il Milan non vuole, visto che vuole monetizzare e fare cassa. Molto dipenderà ovviamente da Calhanoglu, che sembra gradire la possibilità di giocare in Premier League e di andare in una squadra importante come l’Arsenal. Intanto Maldini e Boban vogliono un esterno offensivo. Lo conferma l’agente, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android