Ag. Januzaj: “Confermo l’interesse del Milan: direbbe di sì ai rossoneri”

CALCIOMERCATO MILAN – Dirk de Vriese, agente di Adnan Januzaj, esterno offensivo belga, classe 1995, di proprietà della Real Sociedad accostato, dagli ultimi ‘rumors‘ di calciomercato, al Milan nel caso di partenza di Jesús Suso, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘calciomercato.com‘.

“Posso confermare che c’è un interesse del Milan per il mio assistito – ha detto de Vriese, agente di Januzaj, commentando le voci sull’operazione di mercato -; direbbe di sì ai rossoneri, ma piace anche alla Roma. Adnan può approdare in Serie A già in questa sessione di mercato”. Intanto, oggi, alla stampa croata, ha parlato Ante Rebic: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android