Calciomercato Milan – Caldara primo obiettivo dell’Atalanta

CALCIOMERCATO MILAN – Con il probabile arrivo di Jean-Clair Todibo, il Milan potrebbe decidere di cedere Mattia Caldara, che continua a trovare poco spazio nonostante abbia recuperato completamente dall’infortunio della scorsa stagione.

Stando a quanto scritto dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, l’Atalanta è tornata alla carica per Caldara, che è il vero obiettivo di Gian Piero Gasperini per la difesa nerazzurra. Decisiva come sempre la volontà del calciatore, che dovrà decidere se giocarsi o meno le sue chance al Milan.

