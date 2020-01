Calciomercato Milan – Todibo ha detto sì ai rossoneri: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene scritto da gazzetta.it, il blitz di Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha dato i suoi frutti. Il dirigente, tornato già in Italia dopo essere partito nel tardo pomeriggio di ieri per Barcellona, avrebbe strappato il sì a Jean-Clair Todibo, che sarebbe pronto a trasferirsi al Milan.

Resta adesso da decidere la formula del trasferimento. Come noto, il Barcellona vorrebbe dare Todibo solamente in prestito, ma il Milan non vuole semplicemente valorizzare un calciatore di un altro club, senza neanche guadagnarci: per questo motivo è possibile prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il prezzo del riscatto ammonterebbe a 20 milioni di euro. Intanto Pioli spera di recuperare definitivamente un calciatore, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android