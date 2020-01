Emanuelson: “Ibrahimovic? Il Milan pensa di aver acquistato un venticinquenne”

CALCIOMERCATO MILAN – Urby Emanuelson, ex calciatore rossonero, nell’intervista rilasciata a ‘NOS’, ha parlato del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic.

“Sembra che al Milan pensino di aver acquistato l’Ibrahimovic di 25 anni. Sicuramente lo seguirò con grande interesse. Il Milan non è dove dovrebbe stare, Zlatan deve dare nuovi impulsi e alzare il livello degli altri. Era un giocatore decisivo per il mio Milan. A parte quello che può dare in campo, il suo carattere sarà importante per il Milan di oggi. Spinge i compagni al limite, anche durante gli allenamenti”. Intanto è sempre più incerto il futuro di un calciatore in rosa, continua a leggere >>>

