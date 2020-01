Calciomercato Milan – Borini, anche la Fiorentina è interessata al calciatore

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan non lavora solo in entrata con l’affare Todibo, ma anche in uscita, visto che c’è da sfoltire la rosa.

Uno dei nomi che hanno più mercato è quello di Fabio Borini, giocatore che non trova spazio con Stefano Pioli nonostante la sua grande duttilità.Nei giorni scorsi è parlato del forte interessamento da parte di Genoa e Sampdoria, ma attenzione anche alla Fiorentina: stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, la viola avrebbe fatto dei passi avanti notevoli nelle ultime ore. Vedremo cosa succederà, ma sembra comunque certo che Borini rimarrà comunque in Serie A, nonostante le sirene della Premier League. Intanto Zeman è contrario al ritorno di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

