Calciomercato Milan – Bruno Fernandes: “Tottenham, tutto ciò che vorrei avere”

CALCIOMERCATO MILAN – Bruno Fernandes, classe 1994, centrocampista offensivo dello Sporting Lisbona autore, fin qui, in stagione, di 13 gol e 13 assist in 23 gare con i ‘Leões‘ (con i quali ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2023), ha rivelato, ai microfoni del quotidiano sportivo lusitano ‘Record‘, la sua volontà di trasferirsi in Premier League per giocare con il Tottenham di José Mourinho.

Bruno Fernandes, che nella stagione 2018-2019 è stato il centrocampista più prolifico di tutta Europa con i suoi 32 gol e che era stato seguito anche dal Milan, ha infatti sottolineato: “In estate pensavo di poter partire. Per diverse ragioni ho pensato che fosse un buon momento per farlo. E’ stato il miglior periodo della mia carriera fino ad oggi. Dopo la UEFA Nations League c’erano già molti contatti, in particolare con il Tottenham. Era la squadra che mi desiderava di più ed era l’unica con cui ho accettato di parlare. C’erano altre squadre ma non mi interessavano”.

“Il Tottenham rappresenta tutto ciò che vorrei avere. È un campionato accattivante. Sapendo che il Tottenham sarebbe stato disposto a pagare per me e fare ogni possibile sforzo per prendermi, ero desideroso di fare quel passo – ha proseguito Bruno Fernandes -. Indipendentemente da ciò, ho sempre continuato a dire che spettava allo Sporting decidere se mandarmi via o meno. Nulla ha cambiato il mio desiderio di essere qui e di voler restare qui. Lo Sporting mi ha nutrito, mi ha dato molto. Era una fonte di grande orgoglio e onore per continuare a rappresentare questa squadra. Fino all’ultimo giorno che sarò qui, farò sempre del mio meglio e continuerò a fare del mio meglio”.

