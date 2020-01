Calciomercato Milan – Bloccata la cessione di Gabbia al Parma: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Un’operazione ormai prossima alla chiusura sembra aver registrato una frenata piuttosto brusca. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, infatti, il Milan avrebbe cambiato idea per quanto riguarda la cessione di Matteo Gabbia al Parma. L’agente del giocatore è stato oggi a ‘Casa Milan’ per ultimare l’operazione, ma i rossoneri hanno messo il veto proprio sul più bello. Contestualmente la dirigenza milanista avrebbe mollato anche la pista che porta al giovane Jean Marcelin dell’Auxerre. Intanto ecco le squadre interessate a Jesus Suso per gennaio, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android