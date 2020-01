Calciomercato Milan – Gabbia sempre più vicino al Parma

CALCIOMERCATO MILAN – Ha esordito con la maglia del Milan pochi giorni fa, dopo essere cresciuto nel settore giovanile rossonero, Matteo Gabbia. Ha detto di aver realizzato un sogno e di aver vissuto un’emozione fortissima, ma ora è pronto a lasciare la casa madre per provare a far spiccare il volo alla propria carriera. Nel Milan, il giovane difensore centrale non riesce a trovare spazio. Così, ha chiesto e ottenuto di andare a giocare in prestito. Il club rossonero punta molto su Gabbia, che ha anche moltissime richieste, essendo capitano e protagonista della Nazionale Under 20. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, vicinissimo ad assicurarsi Gabbia è il Parma. Il centrale è sempre più vicino a vestire la maglia parmense, ovviamente in prestito. Oggi in sede anche l’agente di Paquetà… Continua a leggere >>>

