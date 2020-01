Milan-SPAL, Gabbia sull’esordio: “Un sogno diventato realtà”

NEWS MILAN – Il difensore rossonero classe 1999 Matteo Gabbia ha commentato su Instagram l’esordio in prima squadra di ieri sera contro la SPAL, entrato in campo nel finale al posto dell’ultimo arrivato Simon Kjaer. Queste le belle parole di Gabbia: “Questa maglia – Questo stadio. Che emozione!!! Un sogno diventato realtà. Forza Milan!!!”. Per lui nei giorni scorsi si era profilato un possibile prestito per cercare di mettere minutaggio nelle gambe e soprattutto per fare esperienza: ecco alcune squadre interessate>>>

