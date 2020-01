Calciomercato Milan – Tutti su Gabbia: in Serie A ci sono Lecce e Spal

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb‘, fioccano proposte e sondaggi per Matteo Gabbia, classe 1999, difensore centrale del Milan e della Nazionale Italiana Under 21, che era rientrato in rossonero la scorsa estate dopo il buon prestito in Serie C, nella fila della Lucchese, nella stagione precedente.

Per ‘TMW‘, Gabbia è seguito da Benevento e Pescara in Serie B. Ma sul calciatore, in particolare, hanno effettuato dei sondaggi, in questi giorni, anche varie compagni di Serie A, tra le quali, soprattutto, Lecce e Spal, alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Gabbia, pertanto, potrebbe lasciare i rossoneri in questa sessione invernale di calciomercato con la formula del prestito secco.

Chi, al contrario, può andare via a titolo definitivo è l’ormai ex intoccabile Jesús Suso: per le ultime di mercato sullo spagnolo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android