Calciomercato Milan – Bjelica (all.Dinamo): “Dani Olmo? C’è una trattativa in corso”

CALCIOMERCATO MILAN – Novità molto importanti, probabilmente decisive, sul futuro di Dani Olmo, che, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, è un obiettivo sempre più concreto del Milan. Pochi minuti fa ha parlato Nenad Bjelica, allenatore della Dinamo Zagabria, che ai microfoni del portale 24sata.hr ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul futuro dello spagnolo.

“Dani Olmo non giocherà domani (l’amichevole tra Dinamo Zagabria e Lokomotiv, ndr). Sappiamo che si sta parlando di un suo trasferimento, ma non sappiamo né dove andrà né quando avverrà. Non vogliamo però prenderci nessun rischio”. Insomma, sono attese notizie decisive nelle prossime ore. Intanto vuoi scoprire qualche curiosità sul talento spagnolo? Continua a leggere >>>

