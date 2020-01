Calciomercato Milan – Dani Olmo fuori dall’amichevole della Dinamo Zagabria

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘Sport Mediaset‘, il Milan è forte su Dani Olmo, trequartista spagnolo, classe 1998, in forza alla Dinamo Zagabria e tutti gli indizi lasciano intuire che, qualcosa, dietro le quinte, si stia effettivamente muovendo.

Dani Olmo, infatti, è stato tenuto fuori dal derby amichevole tra Dinamo Zagabria e Lokomotiv, nemmeno convocato. Nel ritiro della squadra croata, intanto, è atteso il procuratore del calciatore iberico per cercare di chiudere la trattativa che dovrebbe portare il giocatore a Milano.

Per Dani Olmo si è mosso in prima persona Zvonimir Boban, Chief Football Officer del club di Via Aldo Rossi, forte del legame con uno dei suoi agenti, Mamic, e sta provando ad anticipare i tempi per strappare il talento spagnolo alla concorrenza. Il Milan, per ‘Sport Mediaset‘, mette sul piatto 25 milioni più bonus e un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione per il giocatore per i prossimi quattro anni e mezzo, fino al 30 giugno 2024.

Restano da sciogliere i nodi circa le richieste della Dinamo Zagabria e la possibilità di una percentuale sulla futura rivendita in favore del club croato, ma anche quelli riguardante una clausola rescissoria. Inoltre la percentuale da riconoscere agli agenti del giocatore, oltre che al padre, complica ulteriormente i calcoli. Intanto, per Milan-Udinese di domenica, il Diavolo rischia di dover rinunciare ad uno dei suoi giocatori più rappresentativi: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android