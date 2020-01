Bjelanovic: “Dani Olmo al Lipsia? Il Milan rischia di mangiarsi le mani”

CALCIOMERCATO MILAN – Ormai non sembrano esserci più dubbi: Dani Olmo è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Lipsia. A tal proposito Sasa Bjelanovic, ex calciatore e ex dirigente dell’Hajduk Spalato, ha parlato del talento spagnolo, che era stato accostato al Milan nelle ultime settimane di mercato.

“Dani Olmo? Qui in Croazia lo danno quasi per fatto al RB Lipsia, società che negli ultimi anni sta lavorando benissimo sulla valorizzazione dei giovani talenti. Sarà una grande occasione per lui per dimostrare il suo grande talento e il Milan rischia di mangiarsi le mani”. Intanto dall’Inghilterra sono sicuri: il club rossonero è interessato a un attaccante classe 2000, continua a leggere >>>

