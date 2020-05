Calciomercato Milan – Begovic solo di passaggio: via a fine stagione

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha analizzato la situazione portieri in casa Milan in vista della prossima stagione, alla luce, anche, di un’eventuale cessione dell’estremo difensore titolare del Diavolo, il giovane Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Non resterà, secondo la 'rosea', al Milan il bosniaco Asmir Begovic, classe 1987, giunto in rossonero per sostituire Pepe Reina con la formula del prestito secco dagli inglesi del Bournemouth. Begovic è definito come "un buon portiere, ma solo di passaggio": a fine stagione farà ritorno in Premier League.