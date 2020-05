Calciomercato Milan – Garanzia Reina in caso di addio di Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è sempre in primo piano in casa Milan il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere ha un contratto in scadenza nel 2021, e dunque il club deve comunque pensare a un possibile sostituto nella prossima stagione.

Tra questi c’è Pepe Reina, ora in prestito all’Aston Villa. Un leader, uno dei pochi giocatori dello spogliatoio che probabilmente ha lo stesso carisma e la stessa personalità di Zlatan Ibrahimovic. Reina è stato al Milan il secondo portiere, ma nonostante questo è riuscito a mantenere la sua influenza sul gruppo. Lui sembrerebbe essere il sostituto ideale in caso di addio di Gigio, considerando la sua grande esperienza. E’ anche vero che ha un contratto pesante (3 milioni di euro), e dunque il Milan potrebbe provare anche a cederlo per risparmiare sull’ingaggio. Intanto interesse per un calciatore del Valencia, continua a leggere >>>