Milan, Plizzari non è ancora pronto. Il club monitora Jungdal

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra su Alessandro Plizzari. Il ventenne, prima dello stop per il coronavirus, stava disputando una buona stagione in Serie B con il Livorno. Il ritorno a Milanello sembra scontato, ma Plizzari non sembra essere ancora pronto per fare il primo portiere rossonero nella prossima stagione.

Il Milan, dunque, nel caso in cui decidesse di liberarsi di Reina, dovrebbe comunque guardarsi intorno: il primo nome sembra essere quello di Meret, anche se la trattativa con il Napoli non è facile. Nella lista dei portieri c'è anche Andreas Jungdal, attualmente utilizzato nella squadra Primavera del Milan. Nato nel 2002, il danese non può certamente ambire al trono di Donnarumma, ma la dirigenza lo monitora con grande attenzione.