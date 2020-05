Calciomercato Milan – Bakayoko, anche il Siviglia sulle sue tracce

CALCIOMERCATO MILAN – Quale sarà il futuro di Tiémoué Bakayoko? L’ex rossonero, attualmente in forza al Monaco in prestito dal Chelsea, con ogni probabilità non verrà riscattato dal club francese e dunque dovrà per forza di cose tornare in Inghilterra. Allo Stamford Bridge, però, dovrebbe essere solo di passaggio, visto che Bakayoko non rientrare nei piani del tecnico Lampard.

A tal proposito, secondo quanto viene riportato da ‘Estadio Deportivo‘ sulle tracce di Bayayoko ci sarebbe il Siviglia di Monchi, che starebbe pensando di prenderlo per la prossima stagione. Ricordiamo che sul centrocampista ci sono anche il PSG di Leonardo e il Milan, che potrebbe decidere di riportarlo in Italia, considerando che il calciatore ha già espresso la volontà di rivestire la maglia rossonera. Intanto Costacurta ha rilasciato delle dichiarazioni importanti su Donnarumma e Ibrahimovic, continua a leggere >>>