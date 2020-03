Baiocchini: “Rangnick-Milan, percentuali in ribasso per il coronavirus”

CALCIOMERCATO MILAN – Manuele Baiocchini, giornalista di ‘Sky Sport’, ha fornito le ultime notizie sulle trattative tra il Milan e il manager tedesco Ralf Rangnick.

Queste le parole di Baiocchini: “I contatti con Rangnick dello scorso dicembre avevano portato a degli accordi che prevedevano anche delle penali bilaterali nel caso in cui non si fosse arrivato ad un accordo definitivo ed ufficiale. Questa situazione coronavirus ha rallentato tutto, da una parte e dall’altra. Nel momento in cui non si sa cosa sarà di questa stagione è ovvio che il Milan non possa programmare la prossima”.

“In una situazione così particolare potrebbe arrivare un accordo bonario tra le parti, i segnali che ci arrivano sono di un allontanamento di Rangnick perché in questo momento si sta lavorando solo alla ripresa di questo campionato, se possibile e quando – ha concluso Baiocchini -. Non si sa quando inizierà la prossima stagione ed iniziare con un nuovo allenatore e manager è una cosa che non si può fare in queste condizioni. Le percentuali di Rangnick al Milan sono in ribasso proprio per tutto quello che sta accadendo”. IL DIAVOLO PUNTERÀ SULLA LINEA VERDE: ECCO I PRIMI RINFORZI >>>

