Milan, prosegue la linea verde: tornano Pobega e Plizzari

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, il Milan in estate continuerà la linea cominciata la scorsa estate, vale a dire quella di puntare quasi esclusivamente sui giovani di talento. Per farlo la proprietà di via Aldo Rossi si affiderà alla figura di Ralf Rangnick. Sul futuro del dirigente tedesco molto dipenderà dalle tempistiche riguardanti la stagione in corso. Se, infatti, si dovesse giocare a luglio e ad agosto, il direttore dell’area sportiva del gruppo Red Bull arriverebbe al Milan come direttore tecnico e Pioli resterebbe alla guida della squadra.

Qualora, invece, il campionato dovesse essere definitivamente annullato, allora Rangnick arriverebbe in rossonero con un ruolo da plenipotenziario, a cui verrebbe affidata sia la guida tecnica che le decisioni sul mercato. Inevitabilmente, come detto, si punterà ancora sui calciatori giovani e a tal proposito il Milan ha in prestito due talenti importanti che con ogni probabilità rientreranno alla base: Tommaso Pobega (Pordenone) e Alessandro Plizzari (Livorno).

Il primo, fino allo stop, stava facendo una grandissima stagione coi friulani. Ventidue presenze in tutto e 5 gol tra campionato e Coppa Italia. Un bottino ottimo per un centrocampista che per molti ricorda il percorso fatto da Gaetano Castrovilli, lo scorso anno alla Cremonese in B e oggi titolare nella Fiorentina e nel giro della Nazionale. Pobega deve molto ad Attilio Tesser che lo ha lanciato quest’anno, ma anche alla gavetta fatta nel settore giovanile rossonero.

L’atro talento è Plizzari, che dopo una stagione passata al Milan come terzo portiere, in estate è stato girato nuovamente in prestito (dopo quello alla Ternana di 2 stagioni fa). Il classe 2000 ha iniziato a giocare, tuttavia, solo da novembre quando ha soffiato il posto a Zima. Certamente nel suo caso non ha giovato troppo la scarsa competitività del Livorno, ultimo in classifica e destinato alla retrocessione. Il suo futuro è legato in maniera importante a quello di Gigio Donnarumma, soprattutto qualora quest’ultimo non dovesse rinnovare. Il classe 1999 ha parlato del suo futuro ieri sera: ecco le sue parole!

