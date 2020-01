Calciomercato Milan – Aurier non è più un obiettivo

CALCIOMERCATO MILAN – Una sessione di calciomercato decisamente attiva in casa Milan per essere gennaio. I rossoneri stanno rivoluzionando la squadra, hanno già cambiato tanto e tanto ancora probabilmente cambieranno. O almeno queste sono le intenzioni. Tra i tanti nomi accostati al Diavolo c’è stato anche quello di Serge Aurier, terzino ivoriano del Tottenham valutato circa 20 milioni. La verità, però, è che il Milan ha pensato sì ad Aurier, ma la scorsa estate, quando uno tra Andrea Conti e Davide Calabria avrebbe potuto lasciare Milanello. Adesso, invece, non è più stato preso in considerazione, visto che al posto di Ricardo Rodriguez sarà scelto un giovane. Per le ultime… Continua a leggere >>>

