PM – Calciomercato Milan: Arsenal, Aubameyang ha chiesto la cessione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferitoci dal nostro collaboratore Louis Girardi, il centravanti franco-gabonese Pierre-Emerick Aubameyang, classe 1989, è ufficialmente sul mercato.

Il calciatore, cresciuto nelle giovanili del Milan, lanciato dal Saint-Etienne ed esploso con il Borussia Dortmund prima di trasferirsi, nel gennaio 2018, alla corte dei ‘Gunners‘, ha infatti chiesto la cessione al club londinese e può andare via già la prossima estate.

Aubameyang, sotto contratto con l’Arsenal, con cui ha segnato finora 61 gol in 97 gare, fino al 30 giugno 2021, può andare via dietro pagamento di una cifra non inferiore ai 45 milioni di euro. Milan e Inter interessate; all’estero, si parla di lui in orbita Real Madrid. QUESTE LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>