Calciomercato Inter – Aubameyang via a costo zero tra un anno

CALCIOMERCATO INTER – Pierre-Emerick Aubameyang, classe 1989, cresciuto nel settore giovanile del Milan, oggi è bomber e capitano dell’Arsenal, nella Premier League inglese.

Il calciatore gabonese, arrivato a Londra nel gennaio 2018 dai tedeschi del Borussia Dortmund, con cui aveva segnato 141 gol in 212 gare, andrà in scadenza di contratto con i ‘Gunners‘ il prossimo 30 giugno 2021 e, secondo quanto riferito da ‘The Sun‘, tabloid britannico, non lo rinnoverà.

Aubameyang, pertanto, si libererà a parametro zero dal 1° luglio 2021. Sulle sue tracce, principalmente, ci sono Inter e Barcellona. Guai in vista, intanto, per Rafael Leao, giovane attaccante rossonero, condannato a pagare un maxi-risarcimento allo Sporting Lisbona: leggi qui tutti i dettagli della vicenda.

