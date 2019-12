Calciomercato Milan – Arsenal, Arteta blocca la partenza di Xhaka

CALCIOMERCATO MILAN – Nel corso dell’ultimo mese si è parlato molto della possibilità che il Milan prelevasse Granit Xhaka, classe 1992, centrocampista svizzero, dall’Arsenal. Xhaka, infatti, non era utilizzato molto dal precedente manager dei ‘Gunners‘, il basco Unai Emery, e, ogni qualvolta veniva chiamato in causa, veniva schierato fuori posizione.

Ora, però, l’Arsenal ha cambiato allenatore e, dopo il breve interregno di Freddie Ljungberg, ha affidato la propria panchina ad un altro basco, Mikel Arteta, ex centrocampista della compagine londinese, il quale ha tentato il grande salto come capo allenatore dopo essere stato, recentemente, il vice di Pep Guardiola al Manchester City.

Arteta, che giocava proprio nella medesima posizione dell’ex calciatore di Borussia Mönchengladbach e Basilea, ne ha immediatamente bloccato la partenza. “Quando sono arrivato al Manchester City e avevamo bisogno di qualcuno in quella posizione, era uno dei giocatori sulla mia lista”, ha detto su Xhaka. Il nuovo allenatore dei ‘Gunners‘ ha poi proseguito: “Ha fatto cose buone ed ora si è bloccato in una situazione difficile che è esplosa. E’ difficile cambiare lo scenario ma siamo nella direzione giusta. Ho parlato con lui e gli ho detto quanto mi piace e cosa mi aspetto da lui, quando è importante per la squadra. Sono qui per aiutarlo, siamo al suo fianco: non soltanto io ma tutto il club”.

Milan, ma anche Napoli, Hertha Berlino e Leicester City, che pure avevano pensato a Xhaka, dovrebbero quindi essere costretti a rassegnarsi … il nazionale elvetico rimarrà a Londra. Chi, invece, rischia di lasciare i rossoneri dopo appena una stagione è il brasiliano Lucas Paquetá: per le ultime su di lui, continua a leggere >>>

