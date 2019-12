Calciomercato Milan – Centrocampo, rispunta l’idea Xhaka

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, lo svizzero Granit Xhaka, classe 1992, mediano svizzero dell’Arsenal, ex Borussia Mönchengladbach e Basilea, potrebbe essere il nuovo centrocampista a gennaio per il Milan di Stefano Pioli. Sebbene sia stato rispolverato, infatti, dai ‘Gunners‘, Xhaka resta in uscita da Londra e potenziale obiettivo rossonero malgrado i costi alti. Per la mediana, però, il Diavolo segue anche altri calciatori: continua a leggere >>>

