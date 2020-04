Calciomercato Milan: anche Siviglia e Betis su Florentino

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle scorse settimane il nome di Florentino Luis, promettente centrocampista del Benfica classe 1999, è stato avvicinato con forza al Milan del futuro. Secondo il quotidiano portoghese Record sul talentuoso prospetto del calcio lusitano ci sono però anche diverse squadre spagnole, in particolar modo Siviglia e Betis. Due concorrenti di livello in più per il Milan dunque, se la prossima estate dovesse decidere di affondare il colpo.

Florentino ha una clausola da 100 milioni, ma non gioca da novembre in seguito alla rottura col club lusitano. Paquetà piace al Benfica: ipotesi scambio!

