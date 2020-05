Calciomercato Milan – Ag. Tonali: “Meglio che resti in Italia”

CALCIOMERCATO MILAN – Giuseppe Bozzo, avvocato ed agente di Sandro Tonali, gioiello classe 2000 del Brescia di Massimo Cellino, allontana così le voci sul Barcellona sul suo assistito ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

“Ho letto con piacere che Massimo Cellino lascerà l’ultima parola a Sandro in caso di cessione dal Brescia. Lui ha prospettive importanti, meglio che resti in Italia. Può imporsi subito in un top club e per la Serie A sarebbe un peccato perderlo“, ha detto Bozzo su Tonali, che piace a Juventus, Inter, Napoli e Milan.

Bozzo, però, ai microfoni della ‘rosea‘, ha parlato anche di un altro suo assistito, Federico Bernardeschi, anch’egli nel mirino di mercato del Milan. VAI ALLA NEWS CON LE SUE DICHIARAZIONI SULLO JUVENTINO >>>