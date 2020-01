Calciomercato Milan – Ag. Paqueta: “Non è depresso, escludo ritorno in Brasile”

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano, non prenderà parte a Brescia-Milan di questa sera. Ieri, infatti, al termine dell’allenamento di rifinitura, ha chiesto a Stefano Pioli, tecnico del Milan, di non convocarlo per la gara di questa sera.

Si dice che Paqueta sia depresso, soffra d’ansia, e che voglia lasciare il Milan. Se per andare al PSG, che lo corteggia, o se per far ritorno al Flamengo, al momento, non è dato saperlo. Intanto, però, il giornalista sportivo Carlos Bandeira de Mello, giornalista di ‘Lance‘, ha riportato delle interessanti dichiarazioni di Eduardo Uram, agente di Paqueta.

“Siamo in Italia insieme a Lucas. Non è depresso e non ha motivo di esserlo. È in compagnia della sua famiglia ed è sostenuto da tutti. Un suo ritorno in Brasile è da escludere totalmente”, ha detto l’agente di Paqueta. Ecco cosa ne pensa del caso Paqueta un noto giornalista sportivo di fede rossonera: continua a leggere >>>

