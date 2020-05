Calciomercato Milan – Ag. Castrovilli: “Via in uno scambio? Vi spiego …”

CALCIOMERCATO MILAN – Michelangelo Minieri, agente di Gaetano Castrovilli, centrocampista classe 1997, in forza alla Fiorentina, ma di recente accostato anche al Milan in un possibile scambio di cartellini con il suo coetaneo brasiliano, Lucas Paquetá, ha parlato del suo assistito ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Queste le dichiarazioni di Minieri su Castrovilli: "Non prevedo nulla, è un momento difficile. Se ci sarà mercato, sarà un mercato con pochi soldi. Basato principalmente su intuizioni e scambi. Castrovilli ovviamente non rientra in un percorso di scambi. E a Firenze sta benissimo".