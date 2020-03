Calciomercato Milan – Ag. Barisic: “I Rangers non riusciranno a trattenerlo”

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan sta seguendo, in vista della prossima stagione, Borna Barisic, classe 1992, terzino sinistro croato di proprietà degli scozzesi dei Rangers Glasgow. In questa stagione, finora, Barisic ha già fornito ben 14 assist (e segnato 2 reti …) in 36 gare disputate tra campionato, Europa League e coppe nazionali. Barisic, ex Osijek e Dinamo Zagabria, è stato recentemente seguito da osservatori rossoneri ed è monitorato, con interesse, anche dalla Roma. Per fare luce sulla situazione di Barisic ha parlato Ives Cakarun, agente del laterale mancino, che ha rilasciato la seguente intervista ai microfoni del ‘Daily Record‘.

“I Rangers non saranno in grado di mantenere Borna dopo la stagione che ha fatto, sebbene abbia appena firmato un nuovo contratto. La sua priorità in questo momento sono i Rangers dove ha fatto dei progressi significativi in questa stagione sotto la direzione di Steven Gerrard. Il club apprezza molto il giocatore e avrebbe voluto vincere qualcosa con lui visto che i Rangers non conquistano un trofeo ormai da tanto tempo, ma una volta terminata la stagione e viste le tante richieste per Borna, la società inizierà a prendere in considerazione le offerte che arriveranno. Le prestazioni di questa stagione gli hanno aperto nuovi orizzonti”. Quindi di Barisic ha concluso: “Durante la finestra invernale ci sono stati degli interessamenti per lui, il più forte è arrivato dal Napoli, ma i Rangers hanno rifiutato tutte le offerte sopraggiunte perché volevano mantenere uno dei loro migliori giocatori”. Sembra incerto, invece, il futuro di uno dei senatori del Milan per la stagione 2020-2021: per le ultime, continua a leggere >>>

