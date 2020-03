Calciomercato Milan – Bonaventura, rinnovo quasi impossibile

CALCIOMERCATO MILAN – Saranno molte le questioni che il Milan dovrà risolvere con Mino Raiola a fine campionato. Non solo Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, in ballo c’è anche la questione Giacomo Bonaventura. Il numero 5 rossonero ha il contratto il scadenza il prossimo giugno e, secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, ad oggi è quasi impossibile pensare ad un suo prolungamento. Le scelte di Stefano Pioli sono chiare e non prevedono l’utilizzo del giocatore. “Chissà, magari prenderemo altre strade” ha detto il mai banale procuratore, che allontana sempre di più Bonaventura da un Milan che ad oggi non ha fissato nessun incontro per discutere del suo futuro. Intanto ecco la critica di Franco Ordine nei confronti di Ivan Gazidis, continua a leggere >>>

