Calciomercato – Linea verde Milan: Kalulu e Kouassi a costo zero

MERCATO MILAN – In attesa di capire se sarà effettivamente Ralf Rangnick il prossimo uomo-mercato del Milan, il quotidiano piemontese Tuttosport riporta questa mattina come il club rossonero nelle ultime settimane si sia mosso in maniera importante soprattutto in Francia. Non è un caso, infatti, che il capo dell’area scouting del club di via Aldo Rossi – il francese Geoffrey Moncada – sia destinato ad acquisire sempre più voce in capitolo.

Tra i profili seguiti ci sono i giovani francesi Pierre Kalulu, terzino classe 2000 del Lione, e Tanguy Kouassi, classe 2002 del PSG. Entrambi sono dei talenti che il Milan tiene d’occhio, anche perché sono in scadenza di contratto coi rispettivi club e potrebbero essere prelevati a parametro zero. Per quanto riguarda Kouassi – doppietta nel 4-4 del PSG contro l’Amiens poco prima del lockdown – era stato già messo nel mirino da Rangnick per il Lipsia e l’idea potrebbe essere riproposta in rossonero.

Ma non solo loro. Tra i profili tenuti d’occhio ci sono, sempre per la difesa, anche il norvegese Kristoffer Ajer, gigante del Celtic entrato nel mirino del Leicester di Brendan Rogers, e il tedesco Luca Kilian, classe 1999 del Paderborn e primo caso di Coronavirus (13 marzo) in Bundesliga. Monitorato anche il calcio olandese, bloccato definitivamente dal Governo. E’ tenuto d’occhio Denzel Dumfries, terzino destro olandese, che piace molto soprattutto se dovesse partire uno tra Calabria e Conti.

Il laterale olandese sarà gestito da Mino Raiola, il quale potrebbe portarlo in rossonero soprattutto se Ricardo Rodríguez dovesse spingere per restare al PSV Eindhoven. Da capire la differenza economica che i rossoneri dovranno aggiungere. Intanto, Ibrahimovic sembra abbia deciso cosa farà il prossimo anno: continua a leggere>>>

