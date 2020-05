Profiling – Kouassi, gioiellino francese pupillo di Rangnick

Nome: Tanguy Nianzou Kouassi

Età: 17 (nato il 2 giugno del 2002 a Parigi)

Nazionalità: francese

Squadra: Paris Saint Germain

Ruolo: difensore centrale

Piede preferito: destro

Prezzo: 12 milioni di euro (fonte: transfermarkt)

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha fiutato il colpo di mercato e, stando a quanto riportato nelle ultime ore da una fonte accreditata come ‘L’Equipe’, il club rossonero avrebbe messo nel mirino il giovanissimo difensore centrale del PSG Tanguy Kouassi.

Classe 2002, a giugno diventerà ufficialmente maggiorenne, Kouassi è cresciuto nelle giovanili del club parigino, prima di fare il proprio debutto in prima squadra in questa stagione grazie alla fiducia che gli ha dato il tecnico tedesco Thomas Tuchel. Tedesco potrebbe essere anche il suo prossimo allenatore perché pare che dietro all’interessamento del Milan ci sia la figura di Ralf Rangnick, che aveva messo nel mirino Kouassi già negli scorsi mesi al Lipsia. Del resto non sarebbe una novità, visto che lo scorso anno il dirigente tedesco portò a Lipsia per soli 13 milioni il talento francese Cristopher Nkunku (33 partite, 4 gol e 15 assist in stagione).

In stagione Kouassi ha totalizzato in prima squadra tra campionato e coppe 13 presenze, segnando anche 3 reti. Davvero niente male per un difensore centrale.

