Calciomercato Juventus – Tonali piace a tutti. In Italia c’è anche l’Inter

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Tutti su Sandro Tonali, gioiello del Brescia, classe 2000, che, la prossima estate, con tutta probabilità lascerà le ‘Rondinelle‘.

Il Presidente del club lombardo, Massimo Cellino, ha già fatto sapere che per meno di 50-60 milioni di euro non si priverà del suo regista, nel giro della Nazionale maggiore di Roberto Mancini.

In Italia, come noto, Tonali piace alla Juventus ed all’Inter, società che hanno avviato già contatti con il Brescia in vista della stagione 2020-2021, ma, secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb‘, ultimamente su Tonali si sono riaccesi i fari di tanti top team europei.

In Spagna, infatti, Tonali piace sia al Real Madrid sia al Barcellona; in Inghilterra, le attenzioni di Chelsea e Manchester City e, infine, in Francia, per il numero 4 biancoblu c’è l’interesse del solito PSG.

Cellino gongola e pensa di venderlo al miglior offerente. Intanto, sul fronte mercato, il Milan sembra aver deciso chi possono essere i giocatori sacrificati sull’altare del bilancio: continua a leggere >>>

