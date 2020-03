Calciomercato Juventus – Sempre calda la pista che porta a Icardi

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Mauro Icardi resta un nome molto caldo per il mercato della Juventus. Il punto della situazione intorno all’attuale attaccante del PSG, lo fa Tuttosport oggi in edicola.

Sono 70 i milioni che il club francese dovrebbe spendere per riscattare il giocatore dall’Inter. Dalle ultime notizie però, Icardi non verrà riscattato da parigini, e dunque, la Juventus potrebbe tornare alla carica. Ovviamente bisognerà capire anche quale saranno le volontà delle parti in gioco: Inter e Icardi stesso.

Nel frattempo oggi in casa Juventus verranno fatti i tamponi a tutti i giocatori. Continua a leggere per rimanere aggiornato su questa questione >>

