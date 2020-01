Calciomercato Juventus – Scambio Bernardeschi-Rakitic: il punto

CALCIOMERCATO JUVENTUS – il CFO dei bianconeri Fabio Paratici l’aveva detto tempo fa: “Il mercato della Juventus è chiuso”. Il colpo Dejan Kulusevski sembrava poter essere l’unico rinforzo dei bianconeri, ma la necessità di nuove forze a centrocampo potrebbe stravolgere la situazione.

l'interesse della Juventus per Ivan Rakitic, in scadenza col Barcellona nel 2021. Il centrocampista croato non è più al centro del progetto e quindi non è tra gli intoccabili. Ecco quindi che Juventus e Barcellona sono al lavoro per concretizzare lo scambio con Bernardeschi. Stando a quanto riporta "Goal.com", ci sarebbe stata una prima offerta da parte dei blaugrana, ma sarebbe stata ritenuta troppo bassa dalla dirigenza juventina.

L'ipotesi di uno scambio con Federico Bernardeschi resta viva: gli attuali campioni d'Italia, vorrebbero un conguaglio più alto per lasciare partire l'ex Fiorentina in direzione Catalogna. I contatti tra i due club proseguono, si cerca infatti di sciogliere il nodo conguaglio per far sì che tutte le tessere del mosaico vadano perfettamente al loro posto.

Per Bernardeschi si tratterebbe di un’opportunità di riscatto clamorosa dopo le critiche per un rendimento non esattamente positivo, dove? Alla corte di Leo Messi e dei campioni di Spagna. Intanto in casa Milan spazio alle cessioni, il nome di Piatek è finito sul taccuino di un club di Premier League, continua a leggere >>>