Calciomercato Juventus – Idea Rakitic: il Barcellona studia uno scambio

CALCIOMERCATO JUVENTUS – L’Inter ha calato un poker di colpi che hanno il profumo di Scudetto, vuole provare a mettere definitivamente la freccia nella corsa fianco a fianco con la Juventus.

La Juventus, appunto, è attesa ad una risposta sul fronte mercato: dopo il colpo Dejan Kulusevski per giugno, il dirigente bianconero Fabio Paratici, stando a quanto riporta “Calciomercato.com”, starebbe studiando nuove mosse per rispondere al collega nerazzurro Giuseppe Marotta.

Nelle ultime ore sta tornando a prendere quota uno scambio solamente ipotizzato la scorsa estate. Protagonisti sono Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, entrambi ai margini dei rispettivi progetti. L’ex Fiorentina fatica a trovare spazio da trequartista: il tecnico Maurizio Sarri lo ha provato da mezzala, ma il minutaggio si fa sempre più scarso.

Su di lui ovviamente il mercato non manca, l’interesse del Barcellona non è una novità. Non è una novità anche la volontà del croato IRakitic di lasciare la Spagna: il vice Campione del Mondo accetterebbe solo la Juventus o il PSG, motivo per cui dalla Catalogna preparano l’offerta per il nuovo scambio.

Cengiz Ünder, intanto, è l’obiettivo del Milan per rinforzare il settore degli esterni offensivi. Per le ultime di mercato sul turco, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android